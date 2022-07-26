«تعليم بجنوب سيناء»: لم نتلق أي شكاوى بشأن امتحانات الدور الثاني

انطلق امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي «ابتدائي وإعدادي»، مطلع هذا الأسبوع، والتي تستمر حتى غدًا الأربعاء، وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن المديرية لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات بشأن امتحانات الدور الثاني التي تجري حاليًا داخل مدن المحافظة التسع.

وأضاف «عقل»، أن نسبة النجاح في الدور الأول للتعليم الأساسي المرحلة الابتدائية بلغت نحو تخطت 85%، أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الإعدادي فبلغت نسبة النجاح في الدور الأول 87%.

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية سوف تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى الخميس، موضحًا أنه جري توزيع الجدول وإخطار المدارس بالمواعيد والأسماء.

وتابع أن مديرية التربية والتعليم شكلت غرفة عمليات مركزية في الديوان العام للمديرية لمتابعة أعمال الدور الثاني للشهادة الاعدادية، موضحا أن أوراق الأسئلة والإجابة جري توزيعها علي المدارس في مظاريف مغلقة وتسلمها الكنترول بكل إدارة تعليمية تمهيدا لتوزيعها بشكل يومي على الطلاب.

وقال إن الامتحانات سوف تعقد وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

تصحيح أوراق الإجابة

وأكد عقل أن أعمال تصحيح أوراق احابة الدور الثاني للشهادة الإعدادية سوف تجري عقب الانتهاء من الامتحانات بحيث تعلن النتيجة قبل 15 أغسطس، حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وقال إنه جري توزيع خطابات ندب المعلمين من أجل الاستعداد لعملية تصحيح أوراق الإجابة.

وقال إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة سوف تظهر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.