الاتحاد الأوروبي: علينا الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي في أي لحظة

دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي، قبل قليل، إلى ضرورة الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي في أي لحظة، وفقا لنبأ عاجل بثته «شبكة سكاي نيوز عربية».

خفض إمدادات الغاز دليل على وجوب عدم الاعتماد على موسكو

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن خفض إمدادات الغاز الروسي دليل جديد على وجوب عدم الاعتماد على موسكو، وأضافت أن قرار روسيا بخفض إمداد الغاز الروسي سياسي و ليس له مبررات.

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة طوارئ بشأن الغاز

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقت على خطة طوارئ لتخفيف تأثير التوقف الكلي المحتمل في إمدادات الغاز الروسي.

وتنص الخطة على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي بين 1 آب/أغسطس 2022 و 31 آذار/مارس 2023، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز وتنفيذ أهداف.