«القابضة للمياه»: التدريب أهم آليات الاستثمار في العنصر البشري

️أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري، ومواكبة أحدث النظم في مجال التدريب لتزويد العاملين بالمعارف والمهارات المطلوبة في مختلف المجالات.

وأكدت الأستاذة غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في كل النواحي الإدارية والفنية وهو من الأهداف الاستراتيجية للشركات.

مركز تدريبي بكل الإمكانات

وأثنت رئيس قطاع الموارد البشرية، على تميز شركة مياه قنا بفريق عمل مميز ومركز تدريب إقليمي مجهز بكل الإمكانات الحديثة ويطبق معايير جودة قياسية في مجال التدريب مكنته من الحصول على شهادات الأيزو 9001 /2015 و21001/2018، واعتماد المجلس الوطني للتعليم والتدريب؛ لتقديم أفضل الخدمات التدريبية، مطالبة العاملين بالإدارة العامة بالتدريب ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذا المستوى المتميز.

جاء ذلك أثناء الزيارة التى أجرتها لمركز تدريب الكنوز بشركة مياه قنا، بمرافقة الاستاذ أبوبكر أحمد علي رئيس قطاع الموارد البشرية بمياه قنا، والدكتورة فاتن نصرالدين مدير عام التدريب، لتهنئة العاملين بالإدارة العامة للتدريب لحصول مركز التدريب الاقليمي بشركة مياه قنا على مركز متميز مستوى اول فئة "أ" للعام السادس على التوالي أثناء التقييم السنوي لمراكز التدريب بشركات المياه عن المالي 2020-2021.

دعم منظومة التدريب

كان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كرم مديري عموم التدريب بشركات مياه «قنا - مياه القاهره - صرف القاهره - مياه الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط - البحيرة - الجيزة - الدقهلية» بمنحهم دروع تميز وشهادات تقدير؛ لتميز مراكز التدريب التابعة لهم و تقديرا لجهودهم، في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية الذي انعقد في مقر الشركة القابضة، مطالبا أياهم بمزيد من الجهد، ما يساهم في تقديم خدمات تدريبية متميزة في كل المجالات.

وتقدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وقطاع الموارد البشرية بشركة قنا، بالشكر والتقدير للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وقطاع الموارد البشرية على الدعم المتواصل لمنظومة التدريب.