سيدة تضع مولودها في مستشفى قنا الجامعي وتفر هاربة

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من جهودها للتوصل لسيدة تركت مولودها وفرت هاربه من مستسفى قنا الجامعي.

ويجري فحص جميع كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى والشوارع التي مرت بها السيدة الهاربة التي تركت مولودها عقب الولادة، لضبطها ومعرفة الأسباب وراء تركه.

وقالت مستشفى قنا الجامعي، إن المولود موجود في حضانة المستشفى يتلقى الرعاية الصحية الكاملة، وتأمل أن تأتي والدته لاستلامه.

إخطار لمديرية أمن قنا

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بوضع ربة منزل لمولود داخل قسم النسا والولادة بمستشفى قنا الجامعي، بالمعبر، بعد عملية ولادة طبيعية ولاذت هاربة.

وتبين أن السيدة بحسب تحريات المباحث، دخلت المستشفى حالتها صعبة وبها طلق الولادة لادة طبيعية، وليس معها أحد، وعندما سُئلت عن أوراقها الثبوتية، ادعت أنها بالمنزل، كاشفة أن اسمها «شيماء»، وعلى الفور دخلت غرفة الولادة، وبعد وضع المولود طُلب منها البطاقة الشخصية مرة أخرى إلا أنها حاولت التهرب، وطلبت دخول دورة المياه، ثم لاذت بالفرار والهروب إلى خارج المستشفى، وجرى وضع الطفل داخل الحضانة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واقعة أخرى مماثلة

كانت مستشفى قنا الجامعي، شهدت واقعة مماثلة منذ أقل من 3 أشهر، وتم ضبط السيدة التي تبين أنها من محافظات وجه بحري.