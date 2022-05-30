بشرى لمرضى القلب.. مستشفى قنا الجامعي يستقبل 15خبيراً هولندياً

استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، 15 خبيراً من أعضاء الوفد الطبي الهولندي، الذي يزور مستشفيات قنا الجامعية في الفترة من 27 مايو الجاري حتى 4 يونيو المقبل، في تخصصات جراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية التداخلية، بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

مد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات الاوروبية

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال لقائه الوفد الطبي الهولندي، على أهمية الخدمات الطبية التي يقدمونها إلى أهالي المنطقة، والتي ينتظرها المواطنون في إقليم جنوب الصعيد، من عام لآخر، من أجل الاستفادة من تلك الخدمات، مشيداً بذلك الدور المجتمعي الكبير، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، بالإضافة إلى دورهم في تطوير الجانب العلمي بالأقسام الطبية المختلفة، وتبادل الخبرات، استمراراً لحرص إدارة الجامعة، خلال الفترة الماضية، على تبادل الخبرات، ومد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الاوروبية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه أصدر توجيهات للأقسام الطبية المختصة بضرورة التأكد من حصول المستحقين فقط على تلك الخدمات بأولوية الحالات الأكثر حاجة مرضياً، لتوفير الخدمة، بدلاً من رحلات البحث عن العلاج الشاقة والمكلفة.

إجراء 15 عملية قلب مفتوح و50 قسطرة تداخلية

وأشار الدكتور علي عبد الرحمن غويل إلى أنه من المستهدف إجراء 15 عملية جراحية قلب مفتوح، بالإضافة إلى 50 حالة قسطرة قلبية تداخلية، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأطباء الأقسام المختصة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة شاهين، رئيس الوفد واستشاري جراحة القلب بهولندا، إنه تم بالفعل إجراء 4 عمليات قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية لمرضى تتراوح أعمارهم من 36 إلى 67 عاماً، وأضافت أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء الآن، داخل وحدة عناية قسم جراحة القلب والصدر.

وأوضح الدكتور هاني جرجس، استشاري امراض القلب والقسطرة التداخلية بهولندا، أنه يجري العمل على إجراء العديد من عمليات القسطرة القلبية لعلاج انسداد شرايين القلب، بنسب مختلفة تصل إلى 100%.