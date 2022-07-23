جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني.. تبدأ غدا في القاهرة

يبدأ جدول امتحان الصف الأول الثانوي الدور الثاني غدا الأحد، الموافق 24 يوليو الجاري، حيث تعقد الامتحانات ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، بحسب ما أعلنت عنه المديريات التعليمية، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الدور الثاني القاهرة

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري امتحان مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.

- يؤدي الطلاب يوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- بحسب جدول امتحان الصف الأول الثانوي الدور الثاني يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء، الموافق 26 يوليو الجاري، امتحان الرياضيات لمدة ثلاث ساعات.

- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء، الموافق 27 يوليو الجاري، امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب يوم السبت، الموافق 30 يوليو الجاري، امتحان الفيزياء لمدة ساعة ونصف، والفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب يوم الأحد، الموافق 31 يوليو الجاري، امتحان الأحياء لمدة ساعة ونصف، والتاريخ لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب يوم الاثنين، الموافق 1 أغسطس المقبل، امتحان التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف، والكيمياء لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء، الموافق 2 أغسطس، امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف، والجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء، الموافق 3 أغسطس، امتحان مادة تكنولوجيا صناعي وزراعي لمدة ساعة.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الدور الثاني في الجيزة

- 24 يوليو امتحان التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتربية المهنية والتربية الوطنية.

- 25 يوليو امتحان اللغة العربية والكيمياء.

- بحسب جدول امتحان الصف الأول الثانوي الدور الثاني القاهرة يعقد يوم 26 يوليو امتحانا الجغرافيا والأحياء.

- 27 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- 30 يوليو امتحان الرياضية والفلسفة.

- 31 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والفيزياء.

شكل امتحان الصف الأول الثانوي الدور الثاني

- الامتحانات تعقد بمقر المدارس.

- تعقد في أي مادة حصل عليها الطالب على أقل من 50% مهما كان عددها.

- تعقد الامتحانات في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.

- الامتحان موحد على مستوى الإدارة التعليمية.

- تتولى الإدارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات.

- تعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.