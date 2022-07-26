البترول والبيئة يبحثان تنظيم فعاليات لخفض الكربون في صناعة الغاز خلال COP27

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والوقوف على مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين، لإنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وخفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز، ضمن فعاليات المؤتمر، تمهيدا لعرض تطورات التعاون في هذا الإطار على اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مواجهة التغير المناخي

وأوضح المهندس طارق الملا، أنّ وزارة البترول والثروة المعدنية، ستنسّق مع وزارة البيئة لتنظيم فعالية خاصة خلال مؤتمر COP27، تتمثل في اليوم المعني بخفض الكربون Decarbonization Day، لإلقاء الضوء على السياسات والمبادرات التي تتبنى الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز في مصر تنفيذها، للحد من الانبعاثات في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.

خفض الانبعاثات الكربونية

وأشار إلى أنّ هذه الفعالية ستتضمن استعراض الشركات العالمية للتكنولوجيات المتطورة، التي تساعد على الوصول لأفضل النتائج، واستعراض أفضل الممارسات والنماذج المطبقة لخفض الكربون والتقاطه وتخزينه، لافتا إلى أنّ موضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية وسبل توفير التمويل المالي، ستحظى باهتمام كبير خلال الفعالية، لدورها الحيوي في دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية إلى الأمام.

واكد أنّ شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية، متحمّسين للمشاركة في هذه الفعالية خلال المؤتمر لعرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن واستعراض احدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق، في ظل وجود رغبة صادقة في أداء دورهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

واطلع الوزيران خلال الاجتماع على مقترح الأجندة النهائية للفعاليات والمناقشات، المقرر أن يتضمنها يوم خفض الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر، ومراجعة الاستعدادات الجارية لتنظيمه بين فريق العمل المشترك من الوزارتين، حرصا على توفير كل السبل للوصول إلى مخرجات ناجحة من هذا اليوم، كما تم بحث الاستعدادات ليوم الطاقة Energy Day الذي يتم الإعداد لتنظيمه بمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وبالتنسيق مع وزارة البيئة.

يوم خفض الكربون

من جانبها، ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول، الإجراءات الخاصة بالإعداد والتحضير الجيد لليوم الخاص بخفض الكربون، والذي تم إقراره ضمن الأيام الموضوعية خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP27، والمهام المنوط بها وزارة البترول خلال الفترة المقبلة، من العمل على تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها في ذلك اليوم، تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر، مؤكدة أنّ مؤتمر المناخ شمولي، ويضم جميع الأطياف، ويجب البدء في الحوار مع قطاع البترول لبحث سبل استخدام أفضل التكنولوجيات لخفض الانبعاثات به.

واقترحت وزيرة البيئة، تنظيم دائرة مستديرة أوائل سبتمبر المقبل، لإطلاق حوار حول أهم 3 محاور سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ، للإعداد الجيد لهذا اليوم، يشارك بها عدد من وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول في دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للكنولوجيات الحديثة، بحيث يكون من مخرجات ذلك اليوم خطوات فعلية يتم تطبيقها على أرض الواقع تتناسب مع مؤتمر المناخ، إذ إنّه مؤتمر للتنفيذ.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج الجهود المنفذة واعتماد الأجندة النهائية للفعاليات المعنية بالطاقة والبترول خلال المؤتمر، تتواكب مع مكانة مصر والأهمية العالمية للمؤتمر.

حضر الاجتماع: أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، المهندس أحمد الخليفة، وكيل الوزارة للمشروعات، المهندس أحمد عبدربه، مساعد رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة، المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني، الدكتور سمير القرعيش، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للطاقة الخضراء، ومن وزارة البيئة: الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، المهندسة هناء جمعة، والمهندسة منة سمير.