«الصحة» توجه رسالة عاجلة للعاملين بالدولة بشأن فيروس كورونا

وجَّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للعاملين في الدولة، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن لا بد من ارتداء الكمامات أثناء أداء العمل، لافتة إلى أن الكمامة تحمي وتقلل من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا ومتحوراته التى تظهر من توقيت إلى آخر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان على العاملين بالدولة، ضرورة الحصول على لقاح كورونا، حيث إن اللقاح يساعد فى تقليل فرصة الإصابة بالعدوى، وتقليل الأعراض فى حال الإصابة، لافتة إلى أنه فى حال الإصابة يمكن أخذ اللقاح بعد 3 أشهر على الأقل من التعافي.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر

كما دعت الوزارة العاملين بالدولة بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وقالت الوزارة إنه إذا كان الشخص مصابا بأحد الأمراض المزمنة لا بد وأن يحصل على الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر فقط، وفى حال إذا كان الشخص بصحة جيدة يأخذ الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر على الأقل.

مراكز تلقي لقاح كورونا

وأضافت الوزارة أن الجرعة التنشيطية متوافرة بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا وأى وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وجميع اللقاحات متوافرة للمسافرين وغير المسافرين، ولا داعى للتخوف أو القلق أو التكاسل بشأن الحصول على الجرعة التنشيطية لأنها مهمة لتعزيز الجهاز المناعى للجسم ضد متحزرات فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.