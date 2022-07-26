قصر العيني: نقدم خدمة جيدة بأقل الأسعار.. و3 تحديات تواجه منظومة الصحة

قالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إنه هناك 17 مستشفى تحت مظلة قصر العيني، تتضمن مجمع الأطفال بالشيخ زايد ومستشفى النساء ومستشفى منيا البحري ومنيا القبلي ومستشفى الأطفال ومستشفى ثابت ثابت بشارع الهرم ومستشفى السموم ومستشفى الأورام والنفسية والتخصصي، فضلًا عن مستشفيين للطوارئ و3 مستشفيات أبو الريش للأطفال، لافتة إلى قرب افتتاح عيادات أبو الريش، كمنحة من الشركة اليابانية.

المريض أصبح على وعي كامل بحقوقه

أضافت هالة، في حوار مع الإعلامي عاطف كامل في برنامج «هنا ماسبيرو»، على شاشة القناة الثانية المصرية، أن ملف الصحة بأي دولة «صعب»، إذ يستهدف تحقيق مكونات الملف بدرجة عالية من الجودة، مشيرة إلى أن المريض الآن أصبح «يقظ»، وعلى وعي كامل بكل حقوقه، إضافة إلى وعي المجتمع بحقوق الإنسان، من صحة وعلاج وتعليم وغيره من الحقوق.

صعوبات تواجه الملف الصحي

أوضحت رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن هناك مجموعة من الصعوبات تواجه الملف الصحي، منها: سرعة التطوير والتكلفة المرتفعة لتقديم الخدمة بأعلى مستوى، إضافة إلى الأوبئة التي تجتاح العالم حاليًا، ما يمثل تحديا لأي نظام صحي بالعالم، مدللة بأن أقوى الأنظمة الصحية بالعالم، لم تستطع أن تصمد فترة طويلة أمام فيروس كورونا، رغم معرفتها السابقة به، إلا أن تحوره سبب مشكلة لهذه الأنظمة.

انفراد قصر العيني بأجهزة طبية

أشارت هالة، إلى أهمية الجانب المادي لتقديم خدمة صحية جيدة، مشيرة إلى أن الخدمة الصحية «مكلفة»، وأن مستشفيات قصر العيني، تقدم خدمة جيدة بأقل الأسعار.

وكشفت رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، احتواء مستشفيات قصر العيني، على أجهزة غير موجودة بأي مستشفيات أخرى، مثل أحد أجهزة المناظير وجهاز التدخل في الأشعة، إضافة إلى توفر المهارة الطبية الجيدة، وهو ما يميزه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكمله.