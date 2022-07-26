بلغاريا تكرم رئيس البعثة المصرية في مهرجان تورنوڤو

التقى محافظ مدينة تورنوڤو البلغارية برؤساء بعثات الفرق المشاركة في مهرجان تورنوڤو بمقر المحافظة، وقدّم الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس البعثة المصرية خالص الاعتزاز والتقدير لدولة بلغاريا ومحافظ تورنوڤو، ورئيس المهرجان على حسن الاستقبال والتنظيم والاحتفاء بالفرقة والبعثة المصرية.

كما وجّه الشكر لجمهور بلغاريا ومدينة تورنوڤو، لحضوره المكثف لمشاهدة عروض الفرقة المصرية، التي استقبلت بحفاوة بالغة منهم، أعقب ذلك تبادل دروع التكريم والتقاط الصور التذكارية.

قصور الثقافة في بلغاريا

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مهرجان viliko tarnovo المقام بدولة بلغاريا بالعديد من العروض الفنية لفرقة الحرية للفنون الشعبية في الإسكندرية، حيث شاركت الفرقة في أول أيام المهرجان بدفيليه استعراضي.

وفي إطار المشاركات الدولية لفرق الفنون الشعبية في مهرجان تورنوڤو ببلغاريا، عقدت إدارة المهرجان مسابقة لجميع الفرق المشاركة من عشرة دول بعنوان miss festival، لاختيار افضل فنانة استعراضية وحصل كل من ميرنا ونوال من فرقة الحرية للفنون الشعبية على هذا اللقب.

قصور الثقافة

وفي سياق آخر تواصل وزارة الثقافة مشاركتها بمبادرة «حياة كريمة» الثقافية من خلال قصور الثقافة وبالتعاون مع وزارتي «الشباب والرياضة، التربية والتعليم»، والمجلس القومي للمرأة، والشركة القابضة للمياه، ومؤسسات المجتمع المدني، بقري حياة كريمة بمركز الصف وهي «عرب الشيخ صالح، عرب الحصار قبلي، جنوب الصف، الفهميين، الجزيرة بحري» بفرع ثقافة الجيزة في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس 2022.

وأقيمت مجموعة من الورش الفنية والحرف اليدوية بمركز شباب الصف، تضمنت ورش «عجينة السيراميك وورشة حكي، وديكوباج»، كما تم عمل لقاء توعوي مع الجمهور حول أهمية الحفاظ على المياه، كما قام فريق صندوق مكافحة الإدمان بعمل لقاءات توعوية مع الجمهور.