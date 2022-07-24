رئيس قصور الثقافة يتفقد مسرح وقاعات السويس: دعم الفعاليات بالمحافظة

تفقد هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، وذلك للوقوف علي الحالة الفنية لأعمال الصيانة الشاملة لقاعات القصر ومستلزمات الصيانة والتطوير لمبانيه، رافقه بالجولة المهندس محمد الهواري بالهيئة القومية للإنتاج الحربي مصنع 9 الحربي والمهندس محمد رزق مدير عام الشئون الهندسية، وهاشم عبدالرحمن مدير الإدارة الهندسية.

رئيس قصور الثقافة

وفي سياق متصل، شهد رئيس قصور الثقافة وسط حضور جماهيري كبير وبمسرح كامل العدد، يوم 21 يوليو الجاري احتفالات «صيف بلدنا» التي تقام بقصر ثقافة الأنفوشي بفرع ثقافة الإسكندرية وتستمر حتى 24 من أغسطس المقبل.

استهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، وقدمت باقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية التي تعبر عن الفن السكندري.

كما قدمت فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان الأمير أحمد فقرات «التحميلة والتنورة» والتي تفاعل معها جمهور الحاضرين، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وقدمت مجموعة من التابلوهات الاستعراضية ومنها «التحطيب، الفرح الشرقاوي، الحصان».

وتأتي مبادرة «صيف بلدنا 2» بعد نجاح المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة العام الماضي 2021، بالمدن الساحلية، وتقدم عروضها مجانا للجمهور.

عطوة: زيادة النشاط الثقافي في السويس

أشاد عطوة بالحراك الثقافي بالسويس في الآونة الأخيرة وبمستوى العمل، ووعد بمزيد من الدعم للفرع لزيادة النشاط الثقافي والفكري والإبداعي لجمهور السويس.

وفي ختام الجولة ألتقى عطوة بأعضاء فرقة ذوي الهمم المسرحية، واثني عليهم ووعد بدعمهم وبسرعة دخول القصر في طور التطوير في اسرع وقت ممكن مع الالتزام بتطبيق كافة معايير الحماية المدنية.