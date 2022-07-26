وظائف متاحة في 3 بنوك بينها القاهرة والأهلي الكويتي.. الشروط والتقديم

كشف كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة وEGBANK عن حاجتهم لشغل وظائف خالية داخل عدد من القطاعات المختلفة بتلك المؤسسات المصرفية والمالية، شرط توافر بعض المهام في المتقدمين للوظائف فضلا عن المؤهلات والخبرات.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المتاحة في البنوك السابق ذكرها.

وظائف البنك الأهلي الكويتي

نوه البنك الأهلي الكويتي من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن حاجته لشغل وظيفة مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشروط ومؤهلات هي:

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات والخبرة.

- المنتجات والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وعمليات الشبكة وإجراءاتها.

- خبرة مصرفية لا تقل عن 3-5 سنوات في إدارة العلاقات أو إدارة ائتمان الشركات.

- حاصل على دورة ائتمانية.

- اكتساب عملاء جدد لتقديم منتجات وخدمات البنك والحفاظ على إدارة علاقات العملاء الحاليين.

- تحضير تجديد الباقات والتحليل المالي.

- رفع مجموعة منتجات وخدمات البنك الأهلي الكويتي وتقديم المعلومات للعملاء.

- الترويج لمنتجات وخدمات البنك وتجديد الأعمال من العملاء الحاليين.

- التعامل مع المشكلة التي أثارها العملاء كجزء من العمليات اليومية.

- مراقبة مستويات الخدمة والاستفادة من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المحجوزة.

- إدارة الحسابات والربحية الموجهة.

- التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.

وظائف بنك القاهرة

وعبر الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع التوظيف «لينكد إن»، أعلن البنك عن حاجته لشغل رئيس SOC - أمن المعلومات بشروط هي:

- خبرة من 10 إلى 15 عامًا خبرة سابقة في الإشراف أو قيادة الفريق الفني.

- أساسيات الأمان - SEC401 (شهادة GSEC اختيارية).

- حارس القرصنة: تدريب خط الأساس الأمني - SEC464.

- أساسيات الأمان المتقدمة - SEC501 «شهادة GCED الاختيارية».

- تقنيات القرصنة، والاستغلال، والتعامل مع الحوادث - SEC504 «شهادة GCIH الاختيارية».

- شهادة Security + وNetwork + وLinux.

- توفير إشراف الخط الأول على التقارير المباشرة.

- إدارة جدول المناوبة.

- تطوير وإدارة عمليات SOC ومراجعة تطبيقها للتأكد من أن ضوابط SOC وسياساتها وإجراءاتها تعمل بشكل فعال.

- توفير الإشراف الإداري لتحديد وفرز والاستجابة للأحداث أو الحوادث المتعلقة بالانتهاكات الأمنية الواضحة.

- تصعيد القضايا المتعلقة بالحوادث المبلغ عنها.

- إنتاج ومراجعة مقاييس الأداء المجمعة.

- إدارة وزيادة فعالية وكفاءة SOC، من خلال تحسينات لكل وظيفة وكذلك التنسيق والتواصل بين وظائف الدعم والأعمال.

- تلعب دورًا مهمًا في استراتيجية وتخطيط شركة نفط الجنوب على المدى الطويل، بما في ذلك المبادرات الموجهة نحو التميز التشغيلي.

- التقديم يتم من خلال صفحة البنك الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن».

وظائف EGBANK

وأعلن EGBANK عن حاجته لشغل وظيفة موظف أول لتوثيق القروض وذلك عبر موقعة الرسمي على شبكة الإنترنت بشروط هي:

- مراجعة السجل المرقم للموافقات الائتمانية والتأشير عليها.

- إمساك السجلات الواردة والصادرة للموافقات الائتمانية والمراسلات.

- متابعة تنفيذ إعداد المستندات من المنفذ.

- إعداد مذكرات متابعة دورية للمستندات التى لم يتم استيفاءها خلال المهلة المحددة إلى مسئولى الحسابات وصورة إلى مخاطر الائتمان.

- إعداد التقرير الشهرى لموقف المستندات.

- مراجعة كافة الإخطارات والمذكرات الصادرة للإدارات الأخرى.

- متابعة مسئولى الحسابات لإستيفاء المستندات الناقصة.

- التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.