بخبرة وبدون وسكن للمغتربين.. وظائف بـ«رعاية وتشغيل الشباب» في الجيزة

كشفت محافظة الجيزة، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن ملتقى توظيفي، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بأحد المطاعم، غدا الثلاثاء من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب

حددت محافظة الجيزة، نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بأحد المطاعم كالآتي: «مدير مطعم- مساعد مدير مطعم- مشرف مطعم»، كما كشفت عن الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف وهي: «أقصى سن 40 عاما - شرط خبرة في مجال الفاست فودز».

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين

كما حددت محافظة الجيزة، عدد من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظائف «عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر»، التي أتاحها جهاز رعاية وتشغيل وتشغيل الشباب بالملتقى التوظيفي بمقر الجهاز وهي: «أقصى سن 35 عاما - خبرة وبدون».

مميزات العمل بالوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي

كما كشفت المحافظة، المميزات التي يقدمها أحد المطاعم للمتقدمين لشغل الوظائف، وفقا لإعلان الملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب وهي كالآتي: «تأمين اجتماعي- تأمين صحي- تأمين على الحياة- حوافز شهرية- تبس فري- عقد عمل- فرص للترقيات على الوظائف الإدارية- التدريب على سيستم بابا جونز العالمي- سكن للمغتربين- زي موحد».

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين في التقدم للوظائف بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي بالدور الثاني.