وظائف جديدة بالبنك الأهلي.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلن البنك الأهلي المصري، من خلال موقعه الإلكتروني، عن وظائف تشترط وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات من المتقدمين، وذلك في عددا من التخصصات المختلفة والمطلوبة لجميع أفرع البنك، وفقا لحاجته في كل فرع.

وأشار البنك الأهلي المصري، إلى أن التقديم لمجموعة وظائف الجديدة، سيكون بشكل إلكتروني تماما، من خلال رابط خاص، متوفر على الموقع الرسمي للبنك، لحين انتهاء الفترة المسموح بها لاستقبال طلبات المتقدمين، حتى نهاية يوليو الجاري.

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، أنواع التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري، والشروط المحددة للمتقدمين من ذوى الخبرة، التي جاءت كالتالي:

وظائف البنك الأهلي لذوى الخبرة

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي، وفق موقعه الإلكتروني.

- تخصص الضرائب.

- تخصص التمويل.

- تخصص تجارة خارجية.

- تخصص محاسبة.

- تخصص تسويق.

- تخصص إدارة.

- إدارة أعمال دولية.

- بنوك.

- تسويق.

- لوجستيات.

- موارد بشرية.

- إدارة مالية.

- قسم ائتمان.

- قسم بنوك

- قسم نظم ومعلومات إدارية.

- خريحي كليات اقتصاد قسم الإحصاء.

- قسم اقتصاد.

- خريجي تكنولوجيا المعلومات.

- خريجي حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات و اتصالات.

- خريجي كليات الحقوق.

طرق التقديم لوظائف البنك الأهلي

- التقديم من خلال الرابط الإلكتروني.

شروط وظائف البنك لذوى الخبرة

- ألا يكون للمتقدم، أي أقارب في أي فرع من أفرع البنك، وذلك حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية عليا.

- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

- ان يقدم طالب الوظيفة، شهادات خبرة موثقة من جهات العمل السابقة، وذلك بحد أدنى 6 أشهر على الأقل.

يذكر أن البنك الأهلي المصري، أعلن أيضا عن مجموعة وظائف لحديثي التخرج.