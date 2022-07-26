إصابة 3 أشخاص بينهم طالبين في حادث مروري بالبحيرة

وقع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى أمام قرية النقراشي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طالبين بجروح متفاوتة وكدمات وسحجات بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية اللازمة.

إرسال إخطار بالحادث

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين إلى مستشفي إيتاي البارود العام، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى أمام قرية النقراشي التابعة لذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث حيث جرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كل من «أحمد عمر عوض»، 13 سنة طالب مقيم غرب إيتاي مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق، و«حسين إبراهيم العسيلي» 17 سنة طالب مقيم قلشيان بمركز إيتاي البارود مصاب بكدمه بالقدم وكسر في الذراع اليسرى، و«ماهر عبدالمنعم الزهيري» 22 سنة مقيم قلشيان مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلي مستشفي إيتاي البارود العام لإجراء الفحوصات الطبية كما جري تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.

حادث تصادم بالطريق الدولي

وشهد الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار أمس، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجرى تقديم الإسعافات الأولية وتحرير المحضر اللازم.