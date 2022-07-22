إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث تصادم أعلى محور سمالوط

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل أعلى محور سمالوط في شمال محافظة المنيا، صباح اليوم الجمعة، وتم نقل جميع المصابين للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

3 سيدات بين المصابين في حادث سمالوط

تلقى اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط شرق، بوقوع حادث تصادم أعلى محور سمالوط بين سيارة ميكروباص رقم «8253 ي.ط.ن» وتروسيكل بدون لوحات معدنية، ونتج عن ذلك انقلابه، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 سيدات.

تفاصيل اصطدام تروسيكل بميكروباص في سمالوط

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن تبين إصابة كل من: «ماهر عبد الفتاح،1 44 عاما، وشقيقتيه حسنية، 56 عاما، وشادية، 41 عاما، وبشار ماهر، 15 عاما، وشقيقته رانيا، 22 عاما، محمد فولي، 44 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية شوشة التابعة لمركز شرطة سمالوط غرب، وتراوحت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور مضاعفة بأماكن متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالحادث وأنتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بمحور سمالوط، وتقرر التحفظ على الميكروباص والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث سمالوط شرق، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام تروسيكل بدون لوحات معدنية بالسيارة الميكروباص من الخلف أعلي محور سمالوط بالقرب من منزل قرية السريرية، مما أدي لانقلاب التروسيكل وإصابة 6 من ركابه من أسرة واحدة.