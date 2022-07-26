وكيل خطة النواب: انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالقمح خلال الأيام المقبلة

كشف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن موجة انخفاض في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة تأثرا بتراجع الأسعار العالمية خاصة السلع الاستراتيجية حيث يشهد الذهب وحديد التسليح تراجعًا كبيرًا، إضافة إلى انخفاض أسعار القمح عالميا وثبات سعر النفط والبترول بعد سلسلة من التقلبات.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

وقال «عمر»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السلع الغذائية تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة، ومع الانخفاض تشهد المنتجات انخفاض ملحوظا أو بداية موجة انخفاضات، من ذلك أسعار الدواجن والبيض والمواد الغذائية.

وأضاف أن العالم أصبح قرية صغيرة يتأثر ببعضه البعض ونجحت مصر حتى الآن في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية كما كان لـ برنامج الاصلاح الاقتصادي دورا كبيرا في إنقاذ مصر من الصدمات، وقامت الدولة بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تشديد الرقابة ووجود حملات مكثفة على الأسواق المصرية لتطبيق عقوبات رادعة لمن يقوم برفع الأسعار وافتتاح منافذ بيع تابعة للدولة والحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية وكلها إجراءات كانت في صالح المواطن .

تراجع أسعار القمح بنسبة 15%

وأكد «عمر»، أن تراجع أسعار القمح بنسبة 15% متأثرا بالاتفاق الدولي على الإفراج عن شحنات القمح المحتجزة ببعض الموانئ الأوكرانية، سيتبعه انخفاضا في كافة أسعار السلع النرتبط إنتاجها بالقمح، لافتًا إلى أن المشكلة تظل قائمة في أسعار الطاقة محليًا وعالميًا مع استمرار الارتقاع في الأسعار خاصة مع الاستعداد لموسم الشتاء في الغرب خلال الفترة الحالية ما يُمثل ضغطا خاصة إذا استمرت الازمة الروسية الأوكرانية.

تحركات الرئيس ساعدت في مواجهة الأزمة

وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوازن واضح بين الشرق والغرب والحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع سواء الغرب أو روسيا ساعد كثيرا في واجهة الأزمة، فمصر منفتحة على جميع الأطراف مع الحفاظ على المصالح الوطنية كأساس لكل التحركات.