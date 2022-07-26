التأمينات الاجتماعية توضح طريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك 2022

أوضحت التأمينات الاجتماعية، طريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك 2022، وذلك على الموقع الرسمي لها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المؤمن عليهم وكذلك لأصحاب المعاشات، كما أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى منها «الاستعلام عن الرقم التأميني، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد».

طريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك 2022

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أن طريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك 2022 تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

- يختار المؤمن عليه خدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

- الضغط على أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.

- إذا كنت غير مستخدم للموقع، يمكنك التسجيل كمستخدم من خلال الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

- يتم التسجيل من خلال الرقم القومي.

- التسجيل على الموقع بالاسم الأول واسم الأب واسم الجد.

- التسجيل باسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.

- يقوم المؤمن عليه بكتابة العنوان.

- يكتب البلد والبريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة المرور.

- بعد التسجيل يمكنك معرفة مدة الاشتراك حتى عام 2022 .

خدمات التأمينات الاجتماعية الإلكترونية

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن طريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك تأتي ضمن الخدمات التي تتيحها الهيئة مثل «الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف».

بدء صرف معاشات أغسطس2022.. الإثنين المقبل

من ناحية أخرى، يستعد أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن صرف معاشات شهر أغسطس 2022، بدءً من يوم الإثنين المقبل الموافق 1 أغسطس 2022 من البنوك والبريد ومنافذ شركة فورى ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.