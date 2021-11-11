كيف يمكن الاستعلام عن الاشتراكات التأمينية للمنشأة؟.. الهيئة توضح

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لأي صاحب منشأة الاستعلام عن رصيدها وكذلك الاشتراكات التأمينية، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217، للاستعلام والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية؛ إذ يجرى توجيه المواطن إلى أقرب بنك لسداد الاشتراكات، ويجب عدم نسيان رقم المنشأة عند الذهاب إليه.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين، جاء كالتالي: «أنا صاحب منشأة بالقطاع الخاص.. كيف يتم الاستعلام عن رصيد المنشأة؟».

إخطار التأمينات بأي تغيير في بيانات المنشأة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات على موقعها الرسمي، أنه على صاحب المنشأة التقدم بإخطار في حالة أي تغيير بيانات المنشأة المتوافرة بمكاتب الهيئة، مع إرفاق المستند الدال على تغيير مكان النشاط مثل السجل التجاري، مشيرة إلى أنه سيجرى نقل تبعيتها إلى نطاق المكتب التابع له المقر الجديد.

ولفتت التأمينات، إلى أن القانون أجاز لفئة أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى «الدخل الأعلى»، بشرط يكون أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، أو تعديل فئة الدخل إلى «دخل الاشتراك الأقل»، بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.

وأوضحت الهيئة، أنه لا يجرى التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب، ويكون ذلك من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل، وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية.

خطوات تعديل فئة الاشتراك التأميني

وأكدت الهيئة القومية، أنه على صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج، الذي يطلب تعديل فئة الاشتراك إلى «الاشتراك الأعلى»، أن يسدد جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، بشرط مضي 3 سنوات في فئة الاشتراك الأقل بالضوابط الآتية:

- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ولا يزيد عن «الأقصى» له.

- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير؛ إذا كان قد سبق التأمين عليه.

- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

- ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي، المتخذ أساسا لربط الضريبة عن السنة السابقة.

- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.