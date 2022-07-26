انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الأوسطي بحلوان دون حدوث إصابات

شهد الطريق الأوسطي في منطقة حلوان حادث انقلاب سيارة نقل، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، وأبلغت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

بلاغ من قائدي السيارات عن الحادث

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث على الطريق الأوسطي بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة لعمل التحريات الأولية، والتي رجحت اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة، ما أدى لوقوع الحادث.

لا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات

وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف خشية وقوع أية إصابات وبالانتقال تبين عدم وجود أية خسائر في الأرواح أو إصابات جراء وقوع الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة آثار الحادث من الطريق

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث من الطريق؛ لإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى، واستعجلت النيابة العامة الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الواقعة؛ لتحديد سبب الحادث وكشف ملابسات وغموض الواقعة.