مصادر لـ"الوطن": قرعة مدافن القاهرة الجديدة يناير المقبل

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيجري القرعة العلنية اليدوية لـ2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، خلال يناير القادم، لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق).

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نعمل الآن على مراجعة كافة البيانات التي تقدم بها المواطنين، للتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات على المتقدمين، وحذف جميع الحاصلين على مدافن بالمدن الجديدة، كذلك حذف كل من لا تنطبق عليه الشروط، وكل من تقدم بمستندات غير مطابقة أو غير مستوفاه، وفور الانتهاء من فرز جميع مستندات المتقدمين، سيتم الإعلان فورا عن موعد إجراء القرعة والتي غالبا ما ستتم في الأسبوع الأول من يناير القادم بإذن الله.

كان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أكد أنَّ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعلن فتح باب الحجز لـ2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، لقاطني مدن « القاهرة الجديدة - العبور - الشروق» وأن التخصيص سيتم بنظام حق الإنتفاع.

مصادر « للوطن» : قرعة مدافن القاهرة الجديدة يناير القادم

وتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال نظير سداد 200 جنيه ثمن الكراسة، طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020.

وكان « هلال» أوضح، أنه سيتم تخصيص 1855 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و526 قطعة للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص 397 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و113 قطعة للمسيحيين بمدينة العبور، وكذا تخصيص 397 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و113 قطعة للمسيحيين بمدينة الشروق، على أن يتم سداد قيمة المقبرة عند إلاستلام.

المهندس أمين غنيم: نراجع الآن بيانات المتقدمين لاستبعاد المخالفين

وكان "هلال"، أوضح أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى - أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقا لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة(الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، على أن يتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، مشيراً إلى أن أماكن قطع الأراضى متاحة على موقع www.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة