الإسكندرية تحتفل بعيدها القومي.. ورود وعروض فنية على الكورنيش «صور»

في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية، اليوم بعيدها القومى الـ 70، جرى تنظيم عدة فعاليات على خط الكورنيش، بدأت بموكب اللواء محمد الشريف المحافظ، والذي تحرك من أمام المنتزه بعد أن استقبله الأهالي بعروض فنية موسيقية ووصل إلى قصر التين، في ظل تزيين الأتوبيسات السياحية بالورود.

ويوافق عيد الإسكندرية القومي يوم 26 يوليو من كل عام، وهو اليوم الذي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952 مستقلا اليخت الملكي المحروسة في طريقه بحرا إلى إيطاليا يوم 26 يوليو 1952م.

محافظ الإسكندرية: نسعى لإسعاد المواطنين في عيد المحافظة القومي

وذهب الموكب إلى شاطئ المندرة حيث ألقى «الشريف» كلمته معبرا عن سعادته عن مشاركة المصيفين مع أهل الاسكندرية العيد القومي، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على تطوير و تنمية محافظة الاسكندرية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية على ارضها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال «الشريف» إن المحافظة تحاول تدخل البهجة على الأسر والأطفال في شواطئ الإسكندرية فتقيم احتفالات بسيطة، مثل هذه الاحتفالات البسيطة والتي يكون بها الأغاني الشعبي والقومية والوطنية لإسعادهم بها.

فقرات فنية على الشواطئ احتفالاً بعيد الإسكندرية

وأضاف المحافظ أن المحافظة خصصت جزء خاصا من الشاطئ للمكفوفين وأنشئوا شاطئ مجاني آخر هذا العام، وهو شاطئ الأنفوشي، وتم تقديم فقرات فنية مثل الفقرات الشعبية والتنورة ومسرح العرائس.