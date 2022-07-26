تبطين 97 كيلو مترا من مساقي العامرية في الإسكندرية

تعمل الإسكندرية في الوقت الراهن على تطوير منظومة الري للزراعات المختلفة وهو ما يتم في الوقت الراهن من عملية تبطين ترع العامرية وتغيير نظم الري، وذلك فى ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.

عقد اجتماع لكل الأطراف المعنية

وقال المهندس طارق زكي، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، إنه جرى عقد اجتماع بالمديرية بحضور جميع الأطراف المعنية وهم كالتالي: «وزارة الموارد المائية والرى ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة المالية والبنك الأهلى المصري، والبنك الزراعي المصري» وذلك للاتفاق على بروتوكول التعاون المشترك بالمساهمة فى تنفيذ خطه طموحه الهدف منها تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية من خلال توفير الدعم الفني والمالي.

تبطين 97 كيلو مساقي في الإسكندرية

واضاف زكي، في بيان، أن المشروع يتمثل في تحديث وتطوير منظومة الري وذلك من خلال طرح عدد 9 مناقصات لتأهيل وتبطين المساقى الخصوصية، وذلك لترعة الطفلة بالعامرية وذلك بطول 97 كيلو، وتركيب مواسير بطول 41 كيلو.

الري بالتنقيط في 6500 فدان بالإسكندرية

وأوضح أنه جرى طرح 9 مناقصات للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث «الرى بالتنقيط» لمساحة 6500 فدان حتى الآن فى نطاق جمعية الصاعدة الزراعية بالعامرية، مؤكداً أن هذين الاجتماعين قد أثمروا عن توقيع العقود محققين ثمرة تلاقى رغبة أطراف البروتوكول.

جاء ذلك بحضور كلاً من ممثلى وزارة الموارد المائية والري، إدارة التفتيش بالري، إدارة التفتيش بالعامرية، البنك الزراعي المصري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور ممثلين من مديرية الزراعة بالإسكندرية (مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالإسكندرية، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية، عضو قانوني، رئيس الجمعية المركزية للتعاون الزراعي بالإسكندرية، رئيس جميعة الصاعدة الزراعية) وممثلين شركات المقاولات وممثل المكتب الاستشاري.