مركز الأزهر للفتوى يكشف دور «بيان» في مواجهة الإلحاد والفكر المتطرف

قال الشيخ بلال خضر، رئيس قسم المتابعة الإلكترونية وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنّ وحدة «بيان» لمواجهة الإلحاد والفكر المتطرف، بدأت من خلال المتابعة المستمرة واللحظية للشبهات بين الشباب والنشء عموما، المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات والجروبات.

وأضاف خضر، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن المركز بدأ يتابع هذه الشبهات منذ نشأته في عام 2017، وأطلقت الوحدة في نهاية عام 2018، وأُعلن عنها في مارس 2019، وكانت تعمل على تحقيق الدعم الفكري للشباب الذي لديه بعض الأفكار المستسقاه من مصادر المعرفة المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي ويحتاج إلى المساعدة والتوضيح وتصحيح المفاهيم.

الوحدة تخلق وعيا بالقضايا الدينية

وتابع رئيس قسم المتابعة الإلكترونية وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن الوحدة تخلق وعيا بالقضايا الدينية، لأن الكثير منها يُثار بشكل خاطئ ومتطرف بعيدا عن الصورة الوسطية لمنهج الإسلام في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

«بيان» تعمل بآليات خاصة

وأكد، أن وحدة بيان، تعمل بناءً على آليات يتم ترتيبها والإعلان عنها من خلال استقبال أصحاب التساؤلات والمتشككين، بل ومن وصلوا إلى مرحلة من الاعتقاد بأنهم ملحدين حيث تستقبل اتصالاتهم على الخط الساخن 19906، ويتم الرد على بعضها، بينما تُجري مقابلات شخصية مع أصحاب البعض الآخر للوصول إلى نتيجة الإقناع.