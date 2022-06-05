مدير مركز الأزهر للفتوى: فريق عمل ميداني مدرب للعمل بمبادرة «تنمية الأسرة»

قال الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى بمشيخة الأزهر، إنَّ مبادرة تنمية الأسرة التي تتمّ بالتعاون بين مشيخة الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة تستهدف النزول الميداني في محافظات مصر كافة، لافتًا إلى أنَّ الفريق الميداني استهدف الأسبوع الماضي محافظة دمياط والغربية، وأن الحملة استهدفت الأسبوع قبل الماضي محافظة أسيوط والمنوفية.

تدريبات لفريق العمل الميداني بالمبادرة من المتخصصين

وأضاف «الحديدي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنَّ الحملة تنظم هذا الأسبوع بدورة تدريبية متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج، لافتًا إلى أنَّ فريق العمل الذي ينزل الميدان مختارين بعناية من المركز العالمي للأزهر للفتوى، وانهم مدربين ومؤهلين على الجوانب العلمية والنفسية والشرعية والتربية والسلوك وكيفية التعامل مع الأسرة والمجتمع ولديهم القيم التي تلقوها من خلال حقائب تدريبية من أطباء نفسيين وأساتذة في علم النفس والاجتماع وأساتذة في علوم الدين والشريعة، إضافة لكونهم أعضاء فتوى.

دور فعّال ومؤثر لفريق العمل الميداني

وأكّد المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى بمشيخة الأزهر أنَّ أداء فريق العمل الميداني بالمبادرة فعال ومؤثر ومختلف عن ذي قبل، لافتًا إلى أنَّ قياس هذا التأثير المجتمعي يظهر بتفاعل المشاركين وكذلك بواسطة قياس مباشر وسريع يتمّ في أثناء المحاضرة، ويظهر مدى تفاعل المتدربين والحضور لهذه اللقاءات.