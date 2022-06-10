وائل كفوري يروج لحفله الغنائي في 17 يونيو بقطر

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة قطر يوم الجمعة المقبل 17 من يونيو الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أفضل أغانيه القديمة والجديدة.

وائل كفوري يروج لحفله الغنائي في قطر

وروج وائل كفوري للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «قطر مرة أخرى يوم 17 يونيو»، ليتفاعل عدد كبير من جمهوره مع البوستر.

حفل وائل كفوري في الكويت

وكان الفنان وائل كفوري تألق أمس في حفل غنائي كبير في الكويت برفقة الفنانة إليسا بعنوان «ليلة من بيروت»، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل برفقة إليسا، حيث نشر بوستر الحفل عبر «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «حفل جديد في مكان جديد مع ملكة الإحساس إليسا».

وائل كفوري يشارك في حملة إعلانية في مصر لأول مرة

يذكر أن «كفوري» قدم خلال شهر رمضان الماضي 2022 أول حملة إعلانية له في مصر، حيث طرح أغنية «فى القلب مكانك» وهي الأغنية الدعائية لصالح أحد المشروعات السكنية في القاهرة.

أغنية «في القلب مكانك» تقترب من 4 ملايين مشاهدة

وحققت أغنية «في القلب مكانك» نجاحا كبيرا بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل معها الجمهور، كما تخطت الأغنية 6 ملايين مشاهدة عبر «اليوتيوب».