القبض على شقيقين بتهمة قتل سباك وعمه لخلافات الجيرة في الهرم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين، لاتهامهما بقتل سباك وعمه، بسبب خلافات الجيرة في الهرم، حيث نشبت مشاجرة بين الطرفين، ما دفع المتهمين للاعتداء على القتيلين بأسلحة بيضاء، أسفر عن مقتلهما، وأحيل المتهمون إلى النيابة، التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ للعقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم الهرم، بمقتل شخصين نتيجة الاعتداء عليهما بأسلحة بيضاء، فتوجهت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وكشفت التحريات أن القتيلين هما سباك وعمه، نشبت بينهما مشاجرة وبين شقيقين، نتيجة خلافات الجيرة بينهم، وخلال المشاجرة اعتدى الشقيقين على السباك وعمه بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتلهما، وفرا هاربين.

القبض على المتهمين

وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث، بسبب خلافات الجيرة، فتم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وأحيل المتهمون إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.