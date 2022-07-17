حيثيات الحكم على قاتلة ابنة شقيق زوجها بالصف.. الشيطان أيقظ حقدها وغيرتها

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في قضية مقتل الطفلة ساندي على يد زوجة عمها، بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، والتي قضت فيه المحكمة بمعاقبتها بالسجن المؤبد، في القضية التي حملت رقم 454 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

كثيرة افتعال المشاكل

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بعدما استقر يقين المحكمة واطمأنت وارتاح وجدانها في الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، أن المتهمة «دينا. خ. ك»، على خلاف دائم وشجار مع جميع من يقطنون معها في العقار التي تقطن فيه هي وزوجها، وعلى خلاف دائم مع والدة زوجها «حماتها» وشقيق وشقيقة زوجها، والجميع يتجنبون التعامل معها ومخالطتها لأنها سليطة اللسان وحادة الطباع، وكثيرة افتعال المشاكل ولديها نقيصة وإحساس بتفضيل وإيثار أهل أسرة زوجها، زوجة شقيقه وطفليها عنها وأبنائها ما أثار غيرتها وحقدها الدفين تجاه زوجة شقيقها فقتلت طفلتهما.

استحوذ الشيطان على رأسها

وأضافت حيثيات الحكم على المتهمة، أنه في يوم 3 فبراير الماضي، بينما كانت الطفلة المجني علیها «ساندی إسماعيل سيف»، صاحبة الخمسة أعوام تلهو كعادتها مع أطفال المتهمة، ودلفت لشقتها طالبة منها بكل براءة أن تضع لها غمامة على عينيها كي تلهو مع الأطفال فأحضرت المتهمة قطعة قماش بيضاء من منزلها لتغمي عيني الطفلة المجني عليها وحينها لعب الشيطان برأس المتهمة واستحوذ عليها وأيقظ داخلها بركان الحقد والغيرة من والدة المجني عليها واستحضرت سابق خلافها معها، فطرأت لذهنها حينها فكرة الانتقام من والدتها.

وضعت الجثة في الغسالة

وتابعت حيثيات الحكم على المتهمة، بأنها هيأت نفسها الشريرة لها أن تطبق بكلتا يديها الآثمتين على عنق المجني عليها الرقيق كاتمة أنفاسها بيد وواضعة قطعة القماش على فمها باليد الأخرى، وعبثا حاولت الأخيرة إدراك الحياة والمقاومة على ضعفها، ولم تتركها المتهمة إلا جثة هامدة، وقد خبت شعلتها وفاضت روحها الطاهرة لبارئها، بعدما أحدثت بها المتهمة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ولكي تتثبت المتهمة من وفاة المجني عليها ألقت عليها جردلا مملوء بالمياه فلم تحرك ساكنا فأحضرت جوالا فارغا من سطح العقار وضعت داخله جثة المجني عليها وأخفتها داخل غسالة الملابس بحمام مسكنها وقامت بتغطيتها، وعقب إدراك أهل المجني عليها غيابها شرعوا في البحث عنها وقامت المتهمة، درءً للشبهات عنها، بمشاركتهم البحث عن الطفلة المفقودة القابعة بغسالة ملابسها.

وأشارت حيثيات الحكم على المتهمة، أنه قبيل الفجر بقليل أخرجت جوال جثة المجني عليها من مستودعها بغسالة الملابس وقامت بكل أريحية وسوء طوية بإلقاء الجوال من نافذة حمام شقتها المطل على الشارع وبعد قليل عثر الشاهد الرابع على الجثة داخل الجوال حال قيادته سيارته بالطريق العام فجرا وأخبر أسرة المجني عليها وحينها ذرفت المتهمة عليها دموع التماسيح زيفا وبهتانا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة «دينا. خ» بالسجن المؤبد.