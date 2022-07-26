ألبوم تامر حسني الجديد «عشأنجي» ضمن الأكثر استماعا على «يوتيوب»

يحقق الفنان تامر حسني نجاحا كبيرا بألبومه الجديد، الذي طرحه خلال حفله الغنائي الذي أقامه يوم الجمعة الماضية، بمدينة العلمين الجديدة، وشهد الحفل العديد من المفاجأت الذى يقدمها لجمهوره.

أغنية «عشأنجي» المرتبة الثانية في الأكثر استماعا علي يوتيوب

واحتلت أغنية «عشأنجي» لتامر حسني المرتبة الثانية في الأكثر استماعًا بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حققت ما يقرب من مليون و800 ألف مشاهدة، خلال ثلاثة أيام فقط، من كلمات حمادة السيد، وألحان مديح محسن، ومن توزيع أمير محروس، ومن إخراج تامر حسني.

أغنية «بعد مؤقت» المرتبة الرابعة في الاكثر استماعا علي يوتيوب

وتحتل أغنية «بعد مؤقت» المرتبة الرابعة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في الأكثر استماعا، حيث حققت مايقارب من مليون و600 ألف مشاهدة خلال 3 أيام فقط، ومن كلمات رمضان محمد، وألحان وفواصل موسيقية مودة منير، وتوزيع محمود صبري، وتسجيل ومكساج مودي منير، ماستر على فتح الله، جيتار مصطفى أصلان، تشيلو عبدالله سمير.

كليب «حبيتها ياناس» المرتبة السادسة في الأكثر استماعا على يوتيوب

بينما تصدر فيديو كليب أغنية «حبيتها يا ناس» لتامر حسني، المرتبة السادسة، حيث حققت ما يقرب من 800 ألف مشاهدة، خلال 3 أيام، وشهد الكليب متقطفات من فيلم «بحبك».

نجاح فيلم «بحبك» لتامر حسني

وفي سياق آخر يحتل فيلم «بحبك» المرتبة الثانية في الإيرادات، خلال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حقق 35 مليون جنيه في جميع دور العرض بمصر، والتي تدور أحداثه حول تتناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ويشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدي المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، فرح الزاهد، عالية راشد، سمر محمد متولي، أحمد عزمي، فرح كمال، ويشهد الفيلم أول تجربة إخراجية سينمائية للفنان تامر حسني.