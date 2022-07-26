محافظ الإسكندرية يوزع الهدايا والحلوى على المواطنين احتفالا بالعيد القومي

وصل موكب احتفالية العيد القومي للإسكندرية الذي نظمته المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء إلى تمثال الجندي المجهول في المنشية، حيث وزع اللواء محمد الشريف الهدايا المختلفة على الأهالي، وألقاها من الحافلة التي كان يستقلها، وسط تجمع الأهالي حول حافلة المحافظ لتلقي الهدايا.

ورصدت «الوطن» تجمع الأهالي على حافلة المحافظ والتقطوا منه الهدايا التي كان يوزعها عليهم، والتي تنوعت بين هدايا الأطفال وأكياس الحلوى.

مشروع الهوية البصرية مستمر لسنوات

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الهوية البصرية موضوع ضخم سيستمر سنوات لكنه قد بدأ، حيث أن الشواطئ موجود عليها الخط السكندري، وألوان الشماسي تنحصر في 4 ألوان فقط، وكلمة إسكندرية مكتوبة بالخط السكندري، مضيفًا أن غالبية مناطق مدينة الإسكندرية في نهاية العام ستتمتع بالهوية البصرية.

الشريف: المحافظة تتطور للأفضل كل عام

وأضاف «الشريف»، في تصريحات على هامش احتفالية المحافظة بالعيد القومي، أن المحافظة تتطور كل عام للأفضل، مشيرًا إلى أنه في شاطئ المكفوفين.

«الشريف»: لن نسمح بالإشغالات في ميدان محطة مصر

وأشار إلى أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يعتبر هدية إلى محافظة الإسكندرية، والمواطنين، والذي سيتم افتتاحه بعد شهر، مشددًا على أنه لن يُسمح بدخول التوكتوك أو أي إشغالات.

احتفالية العيد القومي في الإسكندرية

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية، احتفلت اليوم بالعيد القومي الـ70، وذلك عبر احتفالية على خط الكورنيش، بدأت بموكب اللواء محمد الشريف المحافظ، والذي تحرك من أمام المنتزه بعد أن استقبله الأهالي بعروض فنية موسيقية «الطبل والزمر» والمقرر أن يصل به إلى قصر التين، في ظل تزيين الأتوبيسات السياحية بالورد.