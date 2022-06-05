«مصايف الإسكندرية» تتابع تفعيل مشروع الهوية البصرية على بوابات الشواطئ

أجرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، متابعة لأعمال صيانة البوابات بجميع شواطئ القطاع الشرقي ومطابقتها بالشكل المحدد، طبقا لمشروع الهوية البصرية الذي يتم تنفيذه على شواطئ الإسكندرية، إذ شملت شاطئ إدوارد الخراط، وعدد من الشواطئ بنطاق حي المنتزه أول، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم صيف 2022.

هوية بصرية لشواطئ الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من توحيد كافة بوابات الشواطئ، والبالغ عددها 61 شاطئا على مستوى المحافظة خلال شهر فقط، وفقًا لمفردات ورموز المشروع.

ما هو مشروع الهوية البصرية في الإسكندرية؟

كان محافظ الإسكندرية أطلق العام الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود بتكلفة 25 مليون جنيه، والذي يأتي كبداية لانطلاق تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، والذي يتم بالتنسيق مع الجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.

ويشمل المشروع التطوير الحضري للمنطقة باستخدام مجموعة من العناصر التي يتم تصميمها لتتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الطبيعة المنفردة لمنطقة بئر مسعود، وتبع ذلك استكمال مشروع الهوية البصرية على طول الكورنيش بالكامل، حيث سيتم توحيد شكل بوابات الشواطئ، ومواقف الأتوبيسات والبارجورات.

تجهيزات مصايف الإسكندرية

في سياق آخر، تابعت مصايف الإسكندرية، تركيب الخط العائم بشاطئ ستانلي، ومتابعة تجهيز دورات مياه جديدة بشاطئ إيناس حقي، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة المحابس الخاصة بـ«أدشاش» شاطئ ميامي العام.