الاتحاد الأوروبي يقر خفضا طوعيا على الطاقة بنسبة 15% قبل الشتاء

أقرّ الاتحاد الأوروبي خفضًا طوعيًا على الطاقة بنسبة 15% قبل الشتاء، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ورجح المجلس الأوروبي، إعلان تحذير اتحادي بشأن أمن الطاقة، ما يجعل خفض الطلب على الطاقة إلزاميا .

قطع إمدادات الغاز عن أوروبا غدًا

وقررت روسيا قطع إمدادات الغاز عن أوروبا اعتبارًا من غد الأربعاء، في ضربة للدول التي دعمت أوكرانيا.

وأوضحت شركة الطاقة الروسية العملاقة «جازبروم»، أنّ تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء.