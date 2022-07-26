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الاتحاد الأوروبي يقر خفضا طوعيا على الطاقة بنسبة 15% قبل الشتاء

روسيا تقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بدءا من الأربعاء

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سحر المكاوى
01:26 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

أقرّ الاتحاد الأوروبي خفضًا طوعيًا على الطاقة بنسبة 15% قبل الشتاء، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ورجح المجلس الأوروبي، إعلان تحذير اتحادي بشأن أمن الطاقة، ما يجعل خفض الطلب على الطاقة إلزاميا  .

قطع إمدادات الغاز عن أوروبا غدًا

وقررت روسيا قطع إمدادات الغاز عن أوروبا اعتبارًا من غد الأربعاء، في ضربة للدول التي دعمت أوكرانيا. 

وأوضحت شركة الطاقة الروسية العملاقة «جازبروم»، أنّ تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء.

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بقلم سحر المكاوى