«طلاب هندسة حلوان» يبتكرون روبوت يساعد الأطفال المصابين بالتوحد

قالت «ماري فخري»، طالبة بكلية الهندسة جامعة حلوان، إنها بالاشتراك مع زملائها اخترعوا روبوت يقوم بتعليم الطفل المصاب بالتوحد، العلوم المناسبة لعمره في المراحل المبكرة مثل الحروف والأرقام والألوان والمشاعر، لافتة إلى أن الطفل المصاب بالتوحد تكون لديه مشكلة في التعبير عن مشاعره، وهو ما تم التركيز عليه أثناء برمجة السوفت وير الخاص بالروبوت.

الروبوت مزود بألعاب لتنمية مهارات الأطفال المصابين بالتوحد

وأضافت «فخري»، في حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه تم تزويد الروبوت بألعاب معنية بتزويد مهارات الأطفال المصابين بالتوحد، مثل زيادة مهارات التركيز على الأهداف.

المشروع يستهدف إخراج الأطفال المصابين بالتوحد من عزلتهم وإدماجهم مع الآخرين

كما أوضح «أنطون كامل»، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، أن فكرة المشروع جاءت بعد جلسة عصف ذهني من أعضاء المشروع، لافتًا إلى أن الأفكار كانت مغايرة عن الفكرة الرئيسية التي تم تنفيذها، حيث أشارت إحدى المشاركات المشروع مشكلة إحدى أقاربها التي تعاني من أعراض التوحد المتمثلة في الوحدة والانعزال، كانت فكرة المشروع الأساسية هي إخراج الأطفال المصابين بالتوحد من عزلتهم وإدماجهم مع الآخرين.

الروبوت يقوم بمهام تعليمية وترفيهية

ولفت «كامل»، إلى أن الروبوت يخاطب الأطفال حتى سن 11 عام، موضحًا أن الروبوت يقوم بمهام تعليمية وأخرى ترفيهية، مشيرًا إلى أن الروبوت يقوم بتعليم الطفل بسرعة أكبر من التعليم المعتاد، إضافة إلى أنه أقل تكلفة من اللجوء «لشادوا تيتشر».