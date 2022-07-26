عاجل.. افتتاح مركز التنسيق المشترك لإخراج الحبوب في إسطنبول غدا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، افتتاح مركز التنسيق المشترك لإخراج الحبوب في إسطنبول، غدا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدشين مركز التنسيق المشترك لإخراج الحبوب في إسطنبول.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

ووقعت روسيا وأوكرانيا، اتفاقا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، برعاية تركيا والأمم المتحدة، والتي توقفت منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل 5 أشهر.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.