وزير البترول الأسبق: روسيا أنهت سيطرة القطب الواحد ومصر تتزعم «المتوسط»

قال المهندس الدكتور محمد عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية سابقًا، إن الوضع العالمي الآن غير مسبوق، حيث استمر العالم لسنوات طويلة بقطب واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية، أما الآن فالعالم يضم قطبين بعد عودة القطب الروسي.

نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية غير متوقعة

وأضاف غراب مع الإعلامية نجلاء بيومي في برنامج «الاقتصاد والناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن جميع الأطراف الذين دُفعوا للحرب الروسية الأوكرانية لم يضعوا في اعتبارهم النتيجة التي وصلت لها الأمور الآن، لافتًا إلى أن إنتاج «الأوبك» في السبعينات كان يمثل 80% من الإنتاج العالمي، وهو ما أدى إلى سيطرتهم الكاملة على السوق البترولي، منوهًا بأنه قبل حرب 1973 كان سعر برميل البترول 2 دولار ووصل بعد الحرب إلى 30 دولارًا.

تراجع دور «الأوبك» لصالح عدة دول أخرى

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية سابقًا أن الوضع الآن مختلف تمامًا حيث أن «أوبك»، أصبحت تمثل من 30% إلى 35% من الإنتاج العالمي، وأصبحت دول أخرى تمثل باقي الإنتاج مثل روسيا ونيجيريا، لافتًا إلى عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على البترول الروسي وهو ما يدفعها نحو بترول الشرق الأوسط، لتحقيق التوازن في السوق العالمية.

روسيا تستغل إمكاناتها إلى أقصى مدى بالمنع والمنح

ولفت «غراب»، إلى أن روسيا تستغل إمكاناتها إلى أقصى مدى بالمنع والمنح، واصفًا الوضع الحالي بأنه في «منتهى الخطورة»، منوهًا بأن الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية لم تتغير منذ 10 سنوات، حيث أن ما يعني الشعب الأمريكي هو عدم زيادة أسعار المنتجات البترولية، وهو ما دفع الرئيس «بايدن»، لزيارة الشرق الأوسط في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

مصر تتحكم وتتزعم غاز المتوسط

وأشار إلى أن مصر الآن أصبحت في مكان هام جدًا، حيث أصبحت مركزًا للطاقة، إضافة إلى تزعمها الغاز بالمتوسط، موضحًا أن مصر دولة هامة جدًا بتروليًا وسياسيًا وفي مجالات متعددة مثل الطاقة.