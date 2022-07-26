وزيرا التنمية والسياحة ومحافظ المنيا يفتتحون تطوير الكورنيش

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المرحلة الرابعة والأخيرة من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا، والتي تبدأ من نهاية سور مبنى المحافظة إلى نهاية الكورنيش «سور الري» بامتداد 492 م على نهر النيل وبتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و500 ألف جنيه.

الوزيران يتفقدان جاهزية المرحلة الرابعة من الكورنيش

تفقد الوزيران يرافقهما المحافظ أعمال التطوير المنتهية، للاطمئنان على مدى جاهزية المرحلة الرابعة من الكورنيش لاستقبال المواطنين، كما قاما بجولة على الكورنيش، وخلال الجولة، تفقد الوزيران والمحافظ، معرض لمنتجات أيادي مصر، ضمن منصة «أيادي مصر»، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتمكين المرأة المصرية من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها المدن المصرية عبر منصة إلكترونية يمكن من خلالها الوصول الى الأسواق الدولية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بأعمال التطوير التي تمت في الكورنيش وتوفير متنفس لأهالي محافظة المنيا وما يتميز به من شكل حضاري وجمالي.

وأكد اللواء محمود شعراوى على دعم الوزارة لإحياء الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

العناني: حريصون على تنمية الابتكار والإبداع

ومن جانبه الدكتور خالد العناني حرص الوزارة على تنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية، في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 والتى تهدف إلى تحسين نوع وجودة الخدمات وتشجيع المنتج المصري وأرباب الحرف لإحياء الصناعات التقليدية والتراثية، لذلك تقوم الوزارة بدعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بشكل فعال عن طريق السماح بإقامة معارض للحرف التراثية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تنظمها الوزارة.

ووعد وزير السياحة والآثار العارضين بعرض منتجاتهم على هامش احتفالية سوف يتم إقامتها قريبًا بالمنيا بالتعاون مع وزارة الثقافة.

محافظ المنيا: نطور الكورنيش ليكون متنفسا حضاريا

وأوضح محافظ المنيا أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم من أولويات المحافظة، والذي يأتي في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها، مشيرا إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة تعد استكمالا لتطوير الكورنيش وتضم مقاعد عائلية وأخرى فردية و ممشى لممارسة الرياضة وممشى آخر على نهر النيل مباشرة ودورات مياه، كما تم تصميم الأشجار وأعمدة الإنارة بشكل جمالي متميز.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا تمت على أربع مراحل بإجمالى طول 1823م وبمساحة تصل إلى 66 ألف متر مربع ، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للتطوير 35.3 مليون جنيها ، مشيراُ إلى أن المرحلة الأولى (أ) بدأت من سور نادي الشرطة إلى بنك إسكندرية على امتداد حوالي 319 م ، بينما امتدت المرحلة الأولى (ب) من بنك إسكندرية إلى أبراج الجامعة ، كما بدأت المرحلة الثانية من أبراج الجامعة إلى نهاية المحافظة على امتداد حوالي 174م ، فيما امتدت المرحلة الثالثة من سور نادي الشرطة الجنوبي إلى نادي القضاة (نزلة الكوبري العلوي) بطول 650 مترا.

ودعا المحافظ أهالي المنيا إلى الاستمتاع بالكورنيش، الذي يُعد متنفساً حقيقياً للمواطن البسيط مؤكداً أن الكورنيش ملك للجميع والحفاظ عليه واجب وطني ومسئولية مباشرة للمواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة.

افتتاح الكورنيش بالمجان

ولفت المحافظ إلى أن كورنيش النيل تم افتتاحه أمام المواطنين بالمجان عقب الانتهاء من أعمال التطوير مع اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على التطوير الذي شهده الكورنيش والذي تحول إلى تحفة جمالية على نهر النيل حيث تم تركيب كاميرات مراقبة وتفعيل غرامات على كل من يلقى القمامة على الأرض.