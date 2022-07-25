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محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 499 ألفا و562 طنا من القمح

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إسلام فهمي
03:23 م | الإثنين 25 يوليو 2022
توريد القمح في المنيا

توريد القمح في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشون والصوامع الحكومية، تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك عقب تحقيق المستهدف بنسبة 100%، في السادس من يونيو الماضي.

إجمالي ما تم توريده

حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم 499.562 طنا، بنسبة تصل إلى 111% وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد بلغ 450 ألف طن من الأقماح.

حزمة من القرارات

وأكد محافظ المنيا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية مشيراً إلى تحقيق المستهدف من التوريد، من خلال عدة عناصر كان من أهمها استعدادات المحافظة مبكرا لموسم توريد محصول القمح، واتخاذ حزمة من القرارات، وكذلك تعاون كافة الجهات الى جانب تكثيف المتابعة الميدانية وتوجيه الأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الي توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، مشيدا بجهود كافة الجهات المشاركة في أعمال التوريد.

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بقلم إسلام فهمي