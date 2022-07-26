زيادة مستهدف القمح وافتتاح مسار العائلة المقدسة.. أخبار 24 ساعة في المنيا

رقم قياسي حققته المحافظة في توريد القمح مع استمرار فتح الشون والصوامع لاستقبال المحصول، والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة والمرحلة الرابعة من كورنيش النيل، واستقبال وفد من المستثمرين لبحث إقامة مشروعات، كانت هذه أبرز أخبار المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

توريد القمح بنسبة 111%

واصلت شون وصوامع المنيا، استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك عقب تحقيق المستهدف بنسبة 100%، في مطلع يونية الماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم 499562 طن، بنسبة تصل إلى 111% وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، حيث بلغت المساحة المنزرعة 250 ألف فدان، والمستهدف من التوريد بلغ 450 ألف طن.

ويفتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ظهر الثلاثاء، أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير في مركز سمالوط، وأعمال تطوير المرحلة الرابعة بكورنيش النيل بمدينة المنيا، بعد انتهاء أعمال التأهيل والتطوير.

الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة

وشملت أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة في المنيا، إنشاء مدخلين ولاند اسكيب، ورفع كفاءة الاستراحات السياحية، ودهان واجهات المقابر على جانبي الطريق، ورصف الطريق من الصحراوي الشرقي للكنيسة الأثرية، وأعمال تشجير وإنارة وتركيب لوحات إرشادية، وإنشاء طريق من الاستراحة للكنيسة الأثرية بالبازرات بطول 175 مترا مع التشجير والإنارة.

ويقع دير السيدة العذراء في قرية جبل الطير البحرية بشرق النيل في مركز سمالوط، على بعد 2 كيلو من محور سمالوط، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم التي اختبأت داخلها العائلة المقدسة هربا من الرومان أثناء رحلتها إلى مصر، وقد درجه بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة.

واستقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من المستثمرين ورجال الأعمال، لبحث تعزيز سبل التعاون بما يسهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة، حيث وجه بتسهيل جميع الإجراءات اللازمة للبدء في المشروعات ودفع العمل وتيسير الحصول على كافة التراخيص لإقامة تلك الأنشطة والتي ستساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة.