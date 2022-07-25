السيطرة على حريق داخل مطعم في المنيا دون خسائر بشرية

تمكّن رجال الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق داخل مطعم في حي بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم في بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، دون إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات المادية، وتباشر النيابة العامة التحقيق والتصرف.

اندلاع حريق بمنزل في قرية ماقوسة

وكانت قوات الحماية المدنية قد أخمدت مساء السبت الماضي حريقًا محدودًا اندلع بمنزل في قرية ماقوسة، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا في وقت سابق من مركز شرطة المنيا يتضمن نشوب حريق داخل منزل بقرية ماقوسة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتمكنت من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي، ورجحت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.