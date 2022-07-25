مشاريع تنموية للصناعات اليدوية والحرفية للأكثر احتياجا في المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، عن تسليمها 8034 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره.

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالمنيا، وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة

أضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

توفير العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

واشار أن جمعية الأورمان تعمل منذ 23 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وأنها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتي استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي التي توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة المنيا من توزيع مساعدات موسمية وإعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالإضافة إلى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية.