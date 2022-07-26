علقة ساخنة لصاحب محل ملابس تأخر صديقه في سداد قسط قرض بسوهاج

أصيب صاحب محل إكسسوارات بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر تعدي موظفي إحدى الشركات الخاصة، في مجال تمويل المشروعات، عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، وذلك لتأخره عن سداد قسط القرض الذي ضمن فيه أحد أصدقائه، لمدة لا تزيد على 15 يوماً، بمنطقة المخبز الآلي بمحافظة سوهاج.

إخطار أمني بتعدي موظفي شركة على صاحب محل إكسسوارات

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني سوهاج، يفيد بورود بلاغ من المدعو «أ. س.»، 51 سنة، صاحب محل إكسسوارات وملابس، يقيم بمنطقة المخبز الآلي دائرة القسم، ضامن لآخر يُدعى «م.»، للحصول على قرض من إحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرع 15 بمحافظة سوهاج، يُفيد بتضرره من موظفي الشركة كل من «م.»، و«ف.»، و«أ.»، و«م. ح.»، لتعديهم عليه بالضرب داخل محله التجاري، وذلك لتأخر صديقه الذي يضمنه عن سداد قيمة قسط شهر يوليو الجاري، لمدة 15 يوماً.

محامي المجني عليه يكشف تفاصيل الواقعة

وقال «محمد الجنايني»، المحامي، إن المجني عليه يضمن صديقه في قرض من الشركة سالفة الذِكر، وأن المقترض لم يتأخر عن السداد سوى أسبوعين فقط، وأن الشركة اتخذت كافة التأمينات والإجراءات القانونية التي تضمن لها كافة الحقوق، وأشار إلى أنه كان يجب عليهم اللجوء إلى القضاء أفضل من هذه الأعمال، حيث تعدى مدير الشركة بسوهاج على موكله بالضرب والسب، وعند محاولة المجني عليه قفل باب «المحل» عليهم لطلب النجدة لهم، فروا هاربين.

وأكد «الجنايني» أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2 أحوال بقسم شرطة ثاني سوهاج، كما تم عمل تقرير طبي، وتم إخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.