برتوكول تعاون بين «الأعلى للثقافة» و«المعاهد الأوروبية» لتطير الصناعة الإبداعية

وقع الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة مع فريدريكا بيريا مديرة قسم البرامج الثقافية والمشرفة على إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد جوتة وممثلة عن اتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية، بروتوكولا للتعاون فى مجال تنمية الصناعات الثقافية وإعداد مديرى الثقافة والفنون وذلك ظهر اليوم بقاعة المجلس بمقر المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا.

وأعرب الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، عن سعادته بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالثقافة، حيث يؤكد هذا التعاون على قيمة أن نعمل جميعا وسويا فى نسق واحد وفي خطوط متوازية تتقاطع وفقا لأهدافنا المشتركة.

عزمي: الصناعات الثقافية انعكاس للهوية والحضارة

وأضاف عزمي أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من الدور الأصيل للمجلس الأعلى للثقافة بوصفه العقل المدبر للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه وآليات عمله المختلفة، وفى إطار عملنا الدائم والمستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة فى اتصالها بخطة التنمية المستدامة – كما انعكست في رؤية مصر 2030، وبالأهداف الأممية أيضا، والتى تضمنت جميعها دعم الصناعات الثقافية كهدف استراتيجى.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للثقافة للأهمية العظيمة للصناعات الثقافية والإبداع ية التي تمثل في الوقت الراهن أمرا حيويا فى العالم بأسره، حيث أنها هى الصناعة الأسرع نموا والأضمن استدامة، لكونها قائمة على الإبداع البشرى بشكل أساسى، كما تنبع خطورة وأهمية الصناعات الثقافية أيضا من كونها انعكاس للهوية والحضارة والتأثير الثقافى كقوة ناعمة يجب الاهتمام بها.

وأكد على ضرورة أن تطوير الصناعات الإبداعية والثقافية فى مصر مرهون بتطوير ذهنية مُبتكر المنتج الثقافى وتدريبه وتأهيله للقيام بدوره، والذي يعد كأحد الأهداف الرئيسية لهذا التعاون.

وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى تشجيع وتحسين الُمناخ العام للاقتصاد الإبداعي في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة عبر تقديم الدعم التدريبى والمالى الملائم لمديري الفنون والثقافة وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب فى القطاع الثقافى بشقيه الحكومى والأهلى.

كما يصنف هذا التعاون خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الثقافية ـ وهي إحدى الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ـ حيث نطلق المرحلة الجديدة ببرنامج لرفع قدرات مديرى الثقافة والفنون فى محافظة بورسعيد.

دعم تدريبي لأصحاب الأفكار والمشروعات الثقافية

و يشمل البرنامج تقديم مستويين من الدعم : الدعم التدريبى وهو يقدم للمقبولين من أصحاب الأفكار والمشاريع الثقافية التى تحمل سمات الابتكار، والدعم المالى وهو مخصص فقط للمشاريع الثقافية الأكثر اكتمالا ووضوحا فى رؤيتها فى نهاية التدريب.

وقالت رشا عبد المنعم مدير إدارة التدريب، إن البروتوكول يعد خطوة جديدة لوزارة الثقافة من أجل إعداد مديرين ثقافيين على المستوى المطلوب وخاصة بأقاليم الجمهورية، هذا البروتوكول الذي بدأ منذ عامين، هو الخطوة التي حصلنا من خلالها على الدعم من الإتحاد الأوروبي وقام بتنفيذه المجلس الأعلى للثقافة حيث تم عمل أول بروتوكول.

تفاصيل التعاون مع المعاهد الأوربية

وأكدت فريدريكا بيريا مدير قسم الثقافة في الشرق الأوسط و ممثل اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية، على أهمية إتخاذ المجلس الأعلى للثقافة لهذه الخطوة من أجل تنمية وتطوير الكوادر الثقافية، وأضافت أن هذا التعاون سوف يرفع من كفاءة وخبرات المديرين العاملين بالقطاع الثقافي المصري على مستوى كافة الأقاليم.

وقال خوانا ميرا كابيلو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، إن الثقافة تؤدي دورا هاما في حياتنا وتقدم لنا أفكارا جديدة بشكل مستمر، كما تقدم لنا نوع من أنواع الدعم المستمر في مجال الإبداع الثقافي.