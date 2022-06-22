«الأعلى للثقافة» يكشف موعد إعلان الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

كشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للثقافة، موعد إعلان الدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية للأطفال من سنة 5 سنوات إلى 12 سنة، وذلك في 3 مجالات الإداب والفنون والإبداع والابتكار.

موعد إعلان جائزة المبدع الصغير

وقال المصدر لـ«الوطن» إنه من المقرر أن تنظم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ورئيس اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير، مؤتمرا صحفيا خلال الأسبوع المقبل بحضور الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية.

وكانت وزيرة الثقافة أعلنت في يناير الماضي عن انطلاق جائزة المبدع الصغير في دورتها الثانية 2022، كما جرت زيادة فترة استقبال الأعمال لمدة شهرين تبدأ من 8 يناير حتى 31 مارس 2022، بدلا من 5 أسابيع في الدورة الأولى.

جائزة الدولة للمبدع الصغير إنجازًا جديدًا للدولة المصرية، وهي الجائزة الخامسة من جوائز الدولة بعد التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل، وتهدف إلى رعاية وتشجيع النشء، وتأتي فلسفة الجائزة ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تستهدف بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

أهداف الجائزة

وتتماشى أهداف الجائزة مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفنى وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك.

وقام الرئيس السيسى بالتصديق على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، على أن تُمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يُقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون ومجالات الإبداع والابتكار.