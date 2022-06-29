التضامن: ارتفاع موازنة الدعم النقدي إلى 22.5 مليار جنيه سنويا

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 4.1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مواطن مصري، مع إنهاء عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، وإضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها.

وأوضحت في تقرير صادر عنها اليوم، ارتفاع الموازنة المخصصة لـ«الدعم النقدي» من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22.5 مليار جنيه سنويا.

نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات 75%

وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ ٢٥%، كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالي أفراد الأسر.

تقديم دعم نقدي شهري للأيتام بقيمة مليار و340 مليون

وأكدت وزارة التضامن أنه يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1.340 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي والجانب العيني الذي يتلخص في تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

وقد شرعت الوزارة في شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة في عام 2022، وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو لدى النفس، وذلك إيماناً بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كافة الخدمات.

مساعدات نقدية غير منتظمة لـ900 ألف أسرة

وتقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه مصري موجهة إلى 233 ألف مستفيد.