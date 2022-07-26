تفاصيل زيارة وزيرا التنمية المحلية والسياحة للمنيا لتفقد مسار العائلة المقدسة

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، و الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي يجريها الوزيران بالمحافظة ، كما تفقد الوزيران والمحافظ كنيسة السيدة العذراء مريم عقب إنهاء أعمال الترميم والتطوير بها.

جاء ذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة و الآثار و الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط وعدد من القساوسة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار.

شعراوي: إقامة العائلة المقدسة بالمنيا من أهم نقاط المسار

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن نقطة المسار التي تم افتتحها اليوم تعد واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة حيث مكثت بها العائلة المقدسة مدة 3 أيام فى إحدى المغارات التي شيدت عليها هذه الكنيسة فى القرن الرابع الميلادى.

وأضافشعراوى أن هذا الافتتاح اليوم لنقطة المسار بدير جبل الطير تأتى تتويجاً للافتتاحات المتتالية السابقة لنقاط المسار فى كل من سمنود وتل بسطا بالشرقية وكنيسة العذراء بسخا فى كفر الشيخ و أديرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وستتوالى فى الأسابيع القادمة افتتاح باقى نقاط المسار لنعلن للعالم جاهزيتنا لاستقبال وفود الحجاج والسياح من جميع بقاع الأرض للتبرك من هذه الأماكن المقدسة.

التنمية المحلية: المحافظات الثمانية المعنية بتأهيل مسار العائلة المقدسة استكملت أعمالها

وأعلن وزير التنمية المحلية أن محافظات مصر الثمانية المعنية بتأهيل خط مسار العائلة المقدسة قد استكملت أعمالها على كافة النقاط الخمس والعشرين في منظومة من الجهد والتعاون المثمر الذي تم بالتعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والعاملين في الوزارتين ، لافتاً إلى أن المحافظات الثمانية قامت باستكمال كافة بنود تطوير خط المسار لنقدم لمصر وشعبها وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً، حيث تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار ، واعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية .

وأشار شعراوى إلى متابعة اللجنة العليا المشكلة لمتابعة هذا المشروع والتي تضم وزارة التنمية المحلية ومشاركة وزارة السياحة والاثار، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة السياحة بمجلس النواب وبالتعاون الكامل مع الكنيسة القبطية و برعاية من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأباء الكهنة في كافة ربوع محافظات مصر التي شملها المشروع، مشيراً إلى أنه كانت هناك متابعة جادة من وزارتى التنمية المحلية والسياحة و الآثار لأعمال التطوير لنقاط المشروع بالإضافة إلى جهود السادة المحافظين وكذلك بدعم ومساندة من اللجنة العليا المشرفة علي استكمال تطوير خط المسار، لتضع مشروع التطوير هذا أمام العالم كواحدة من أهم معالم مصر التراثية والدينية والسياحية، والتي ستكون لها أكبر الأثر في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة الشعبية استفادة من وجود هذا الإرث التاريخى والانساني في محافظات مصر المختلفة.

تمهيد للطرق بطول كيلو متر قبل جبل الطير

وأضاف وزير التنمية المحلية أن أعمال التطوير لمنطقة المسار المؤدى إلى دير جبل الطير تضمنت تمهيد للطرق بطول كيلو متر و ترميم صحن الكنيسة الآثرية الذى قامت به وزارة السياحة وأعمال تطوير ساحة ومدخل الدير المتمثلة فى رصف وتطوير مداخل الكنيسة ودهان واجهات المقابر على يمين ويسار مدخل الكنيسة لتظهر بشكل حضارى ومشرف للزائرين وكذا أعمال التشجير والبوابات على مداخل الطريق المؤدى للدير وتجديد الاستراحة السياحية .

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية التي تضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري، ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

تهيئة الطرق المؤدية إلى خط المسار

ووجه اللواء محمود شعراوى التحية لكل من قام باستكمال كافة التكليفات الصادرة للمحافظات الثمانية وما أسهمت به المحافظات من خططها الاستثمارية لاستكمال الأعمال المطلوبة بجهودها الذاتية وهو المبلغ المقدر بما يزيد عن 300 مليون جنيه شملت تجهيز المواقع وتهيئة الطرق المؤدية الى خط المسار وترميم المرافق وتأهيلها والزراعات المختلفة والحدائق ، وأوضح الوزير أن الدولة تسعى حالياً لوضع خطط استثمارية للإستغلال الأمثل للمناطق المحيطة بهذه المزارات المقدسة.

كما قدم «شعراوى» الشكر إلى مطران سمالوط الأنبا بفنتويوس على نظرته المستقبلية ببنائة فندق العائلة المقدسة الذى يوفر أماكن للاسترحة والمبيت للسائحين على أعلى مستوى، مضيفاً: أرجو ان يحذوا رجال الأعمال والمستثمرين حذوه ويقدموا مشروعاتهم لاستثمار هذا المشروع بما يعود بالنفع على سكان محافظة المنيا وباقى المحافظات الآخرى بما يساهم فى توفير فرص عمل لهم ورفع مستوى معيشتهم ويسهم في الاستفادة من الآثر التاريخي سياحياً.

كما وجه وزير التنمية المحلية التهنئة لمحافظة المنيا علي هذا الإنجاز الذي يضاف الي رصيد الإنجازات بالمحافظة، وقدم الشكر للواء أسامة القاضى علي المجهود الذي بذله ولأعضاء اللجنة المعنية لما لمسناه من جدية وسرعة ودقة في التنفيذ خاصة ما أضافته المحافظة من موازنتها الاستثمارية بقيمة 2,5 مليون جنيه مصري لاستكمال أعمال البنية التحتية لإنهاء ترميم وتحسين خط مسار العائلة بالمحافظة .

افتتاح نقطة جديدة من نقاط مسار العائلة المقدسة اليوم

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن سعادته بافتتاح نقطة جديدة من نقاط مسار العائلة المقدسة اليوم، بالمحافظة الرابعة و ذلك بعد ما يقرب من شهرين منذ إفتتاح نقطة أديرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة في أواخر شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لرحلة العائلة المقدسة حيث أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار على اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية.كما تولى وزارة السياحة والآثار اهتماما سياحيًا و أثرياً كبيرا له، حيث يقوم المجلس الأعلى للاثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة علي هذا المسار بالإضافة إلى قيام الوزارة بتطوير الخدمات السياحية حول هذه المناطق ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري لتأهيل كافة نقاط مسار العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية، وإنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والأتوبيسات السياحية، وتوفير كافة الخدمات واللوحات الإرشادية وتوفير فنادق محيطة، حيث أوشك علي الإنتهاء من خطة تطوير شاملة لعدد من المواقع بالمحافظات الثمانية التي تحتوي على نقاط مسار العائلة المقدسة، معربا عن حرصه الدائم علي زيارة نقاط رحلة العائلة المقدسة بصفة مستمرة ومتابعة تطور مستجدات الأعمال بها.

العناني: مسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر

وأشار الدكتور خالد العناني، إلى أن مسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر والذى يتم الترويج له عالميا ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتقديم مبلغ 7,50 مليون جنيه كمساهمة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين بنقاط مسار العائلة المقدسة في جبل الطير بالمنيا، حيث تم عمل مجموعة من المظلات ومقاعد الجلوس و لوحات إرشادية وتعريفية للمكان و تمهيد الطرق المؤدية للدير وتحديد مسارات الزيارة مع مراعاة تعدد الطرق المستخدمة للوصول إلى الموقع، بالإضافة إلى أعمال التنسيق العام للموقع ورفع كفاءته وحرم الكنيسة وضبط مناسيبه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة وصول سياحي عبارة عن مبني دورين مزود بخدمات سياحية من قاعة لعرض مجموعة من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتميز به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى كافتيريا، فضلا عن الانتهاء من أعمال الترميم الإنشائي من حيث تأمين العناصر المعمارية والأثرية و الترميم الدقيق.

رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة

و أضاف وزير السياحة و الآثار أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يأتى في إطار رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضارى المصرى الفريد للأجيال القادمة والبشرية. ويعمل المشروع علي تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، لاسيما المجتمعات الفقيرة في منطقتي الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية تضاف إلى المواقع الأثرية و السياحية وإتاحتها لذوي الهمم، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، الأمر الذي يساهم في إثراء المنتج السياحى المصرى.

وأضاف العناني أن المشروع يعمل في الوقت ذاته على القضاء على موسمية السياحة حيث أن نقاط المسار يمكن زيارتها على مدار العام لكونه منتج روحاني في المقام الأول لا يقتصر على شريحة معينة من السائحين أو الزائرين، مما يعمل على إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، وبالتالي زيادة العائد من النشاط السياحي على المجتمعات المحلية بالإضافة إلي تعزيز مكانة مصر عالمياً كأرض تحتضن مختلف الأديان والثقافات والحضارات وإبراز صورتها الحقيقية وممتلكاتها الإنسانية.

محافظ المنيا: تطوير منطقة دير جبل الطير من المشروعات القومية

وأكد محافظ المنيا أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة اهتماما بالغًا وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح محافظ المنيا أن أعمال تطوير المسار ، تضمنت تطوير المدخل الرئيسي لمنطقة كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، أعمال رصف بمدخل الدير ،تطوير الطريق السياحي، تركيب لوحات ارشادية، تمهيد الطرق المؤدية للكنيسة الاثرية بالبازلت وأعمال التشجير والانارة.

ووجه المحافظ خلال كلمته الشكر والتقدير لكل من ساهم في ذلك المشروع القومي الكبير، وعلى رأسهم وزارة التنمية المحلية، المشرفة على المشروع، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والكنيسة المصرية، وكافة الأطراف والجهات الشريكة، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري، ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، يتكون من 25 نقطة في 8 محافظات هي «شمال سيناء – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – القاهرة – المنيا - أسيوط»، حيث تضم محافظة المنيا دير العذراء بجبل الطير بسمالوط والتي تعد إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة حيث مكثت في المغارة لمدة ثلاثة أيام ووصلت إليها عبر النيل.