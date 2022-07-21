التنمية المحلية: 17.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة في المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أعلن تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ضمن العام المالي 2022/2023، وسيتم الاهتمام بالبنية التحتية والوحدات المحلية العاجلة، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تحصل على نسبة 57% من الإنفاق الفترة المقبلة مع مراعاة شمال وجنوب سيناء وبورسعيد وكل المناطق.

نسب توزيع الإنفاق

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن تدعيم الوحدات المحلية من إعادة هيكلة وبناء بنسبة 14% أما الكهرباء والإنارة 12% بينما المرور والإطفاء والأمن بنسبة 7% ورصف الطرق بنسبة 6% من أجل تطوير المدن ورفع الكفاءات المختلفة ولتسهيل الربط بين المدن لسرع انتقال السلع لتلبية احتياجات الأقاليم.

مشروعات بيئية وكهربائية

وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية، أن كل محافظات الجمهورية ستستفيد من هذه الموازنة ولكن النسبة الأكبر موجهة للصعيد من أجل تحقيق الاحتياجات الأساسية بجانب المشروعات العاجلة مثل مشروعات الكهرباء التي تم التعاقد عليها من خلال الشركاء الوطنين، وكذلك المشروعات البيئية المختلفة، خاصة أن مصر مهتمة بمحاربة التغيرات المناخية في ظل استضافتها قمة المناخ نهاية العام الجاري في مدينة شرم الشيخ بحضور قادة وزعماء العالم وسط تغيرات مناخية مختلفة يمر بها العالم وظهر هذا في الحرائق التي تحدث في أوروبا وإفريقيا وظهور فيروسات وأوبئة جديدة.