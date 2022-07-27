في ذكرى عيد ميلاده.. أسامة أنور عكاشة يحقق نجاحا في رمضان رغم وفاته

تحل اليوم 27 يوليو ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، فهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي.

«ليالي الحلمية» أشهر أعمال أسامة أنور عكاشة

ويعتبر من أشهر أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة، مسلسل «ليالي الحلمية»، الذي يعتبر من الأعمال الأضخم في تاريخ الفن المصري، حيث يتابعه حتى الآن الكثير من الجمهور فور عرضه على شاشات التلفاز، حتى لو كان شاهده قبل ذلك.

وتدور أحداث مسلسل «ليالي الحلمية» حول الصراع بين سليم البدري الذي يجسد شخصيته يحيى الفخراني، والعمدة سليمان غانم الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح السعدني، واستفادة الفنان صفية العمري التي تجسد شخصية نازك السلحدار، من هذا الصراع بما يخدم أهدافها الخاصة، حيث قدوم سليمان غانم من الأرياف من أجل الثأر لوالده عبد التواب غانم الذي مات في السجن بسبب إسماعيل البدري والد سليم.

وبدأت المواجهة بينهما عندما قام سليمان غانم بشراء أسهم في مصنع سليم البدري للمنسوجات.

ويشارك في بطولة يحيى الفخراني، صفية العمري، فردوس عبد الحميد، سهير المرشدي، صلاح السعدني، حسن يوسف، هدي سلطان، أحمد مظهر، ودلال عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، سيد عبد الكريم، يسري مصطفى، وكان العمل من إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

مشاركة أسامة أنور عكاشة في دراما رمضان المنقضي

وعرض مؤخرا في دراما رمضان المنقضي عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة ، رغم وفاته منذ أكثر من 12 عاما، إلا أنه ترك كتابات لأعمال فنية كبيرة، وكان مسلسل«راجعين يا هوى»، الذي حقق نجاحا كبيرا، ولقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، والذي تدور أحداثه حول بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، يعود بليغ إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

وشارك في بطولة المسلسل خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، طارق عبد العزيز، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام جمال، جلا هشام، ريهام الشنواني، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، نور النبوي، ومن إخراج محمد سلامة.