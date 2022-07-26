وزارة التموين: استمرار إتاحة صرف الخبز للمصطافين في المحافظات الساحلية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار فتح صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية للمصطافين في المحافظات الساحلية من أي مخبز بالمحافظة التي يتواجدون فيها لقضاء فترة المصيف، وذلك دون التقيد بمحافظة صدور بطاقة التموين.

فتح صرف الخبز من أي مخبز بالمحافظات الساحلية

وتتخذ وزارة التموين سنويا، إجراءً استثنائيا خلال أشهر فصل الصيف فقط، يستفيد منه أصحاب البطاقات التموينية أثناء قضاء اجازة الصيف في المحافظات الساحلية من خلال إتاحة صرف الخبز من أي مخبز غير تابع لمحافظة إصدار البطاقة، كاستثناء عن قرار تحديد صرف الخبز من المخبز التابع للبطاقة من محافظة صدور البطاقة فقط.

آخر موعد لفتح صرف الخبز للمصطافين

وبناءً على تصريحات سابقة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن المخابز البلدية ستظل مفتوحة لصرف الخبر لأصحاب بطاقات التموين من المصطافين بالمحافظات الساحلية حتى 15 أغسطس المقبل، إذ بدأت فترة فتح صرف الخبز منذ 15 يونيه الماضي.

صرف الخبز والتموين من محافظة البطاقة فقط

وتحدد وزارة التموين عملية صرف الخبز البلدي من المخبز التابع لصاحب بطاقة التموين في الحيز السكنى بمحافظة صدور البطاقة التموينية، وبالمثل في عملية صرف السلع التموينية من منفذ البقال التابع للبطاقة.

استمرار صرف السلع التموينية عن شهر يوليو 2022

وتستمر منافذ بقالي التموين الوقت الحالي في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو 2022، إذ تخطت نسبة صرف السلع حاليا 90% لإجمالي المستحقين للتموين الشهري من بين 64 مليون مواطن مدرجين على البطاقات التموينية التي يبلغ عددها حاليا 23 مليون بطاقة بمنظومة الدعم.