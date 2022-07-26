طريقة دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن طريق فوري 2022

يبحث المؤمن عليهم عن طريقة دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن طريق فورى 2022، لما توفره من مجهود ووقت، بدلا من الذهاب إلى مكتب التأمينات الاجتماعي التابع له المواطن.

طريقة دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن طريق فوري

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، أنّ طريقة دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن طريق فوري، متاحة للمواطنين، إلى جانب دفع الاشتراكات من خلال خدمات التحصيل الإلكتروني، موضحا أنّ المواطن يتجه إلى أحد منافذ شركة فوري لسداد المبلغ المستحق عليه وأخذ الإيصال.

وتابع: «لو مؤسسة عليها 100 ألف اشتراكات تأمينية على سبيل المثال، كان لازم الدفع من خلال مكتب التأمينات أو عن طريق البنوك، دلوقتي في إتاحة الدفع من خلال شركة فوري أو أي شركة تحصيل إلكتروني».

خطوات دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن طريق فورى

وتتمثل طريقة دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن طريق فوري، للمواطنين المؤمن عليهم وكذلك العاملين فى المؤسسات، كما يلي:

- التوجه إلى أقرب منفذ لشركة فوري.

- يطلب منك رقم المنشأة ويكون موجودا في الإيصالات السابقة التي يسدد بها المواطن الاشتراكات في مكتب التأمينات التابع له.

- بعد تسجيل رقم المنشأة مرتين تظهر البيانات بالكامل، مثل: اسم المنشأة، كود المنشأة، كود المكتب التابع لها المنشأة.

- سداد قيمة الاشتراك وأخذ إيصال الدفع من منفذ فوري.

- يمكن الدفع لدى أي تاجر لديه ماكينة فوري لسداد الاشتراك التأميني.

ونص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، على أنّه خلال فترة الإجازات الخاصة دون أجر أو مرتب، يلتزم المؤمن عليه بدفع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية، إذا رغب المؤمن عليه في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، لتؤكد التأمينات أنّ اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات، تحدد كيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في الأداء.