تفاصيل استحقاق منحة الزواج ومصروفات الجنازة من التأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تصرف حقوق تأمينية تقدر بـ36 مليار جنيه في السنة، موزعة على «مصاريف جنازة للمتوفى، منحة زواج، ومعاش 3 شهور ومنحة عاجلة»، لافتًا في بيان صادر له، إلى أن جميع ما جرى صرفه في العام 2021 يقدر بـ282 مليار جنيه.

تستحق منحة الزواج مرة واحدة فقط

أكدت الهيئة القومية على الموقع الرسمى لها، أن منحة الزواج تصرف ​​​​​​​​في حالة قطع معاش ابنة صاحب المعاش المتوفى أو أخته بسبب الزواج، فيتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة «12 شهر»، بشرط عدم استحقاقها إلا لمرة واحدة.

وأوضحت التأمينات، أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم تقدم الابنة أو الأخت بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها، كما أنها تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

شروط استحقاق منحة الزواج

- تكون الابنة أو الأخت مستحقة في المعاش.

- ألا تكون الابنة أو الأخت صرفت منحة زواج من قبل.

خطوات الحصول على منحة الزواج

- يتوجه صاحب المعاش إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، على أن تقوم الابنة أو الأخت المستفيدة من منحة الزواج، بتقديم طلب صرف المنحة، مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة والمتمثلة فيما يلي:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- تقدم الابنة أو الأخت المستفيدة صورة بطاقة الرقم القومي للمستحقة بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- تقدم الأخت طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

وعن مصاريف الجنازة، أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم توجد أرملة، تصرف مصاريف الجنازة لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص، يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.